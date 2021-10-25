Александрова поднялась на четыре позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 25 октября. Финалистка "ВТБ Кубка Кремля" россиянка Екатерина Александрова поднялась с 37-го на 33-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Карацев впервые в карьере вошел в число 20 лучших в рейтинге ATP

Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти, второй идет белорусская теннисистка Арина Соболенко, третьей - чешка Каролина Плишкова.

Первые десять теннисисток сохранили свои позиции в рейтинге. Победительница Кубка Кремля Анетт Контавейт из Эстонии поднялась с 20-го на 14-е место. Лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова располагается на 16-й строчке.

Рейтинг WTA от 25 октября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 076 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6 750;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 320;

4 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) - 4 708;

5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 425;

6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4 096;

7 (7). Мария Саккари (Греция) - 4 005;

8 (8). Онс Жабер (Тунис) - 3 455;

9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3 365;

10 (10). Наоми Осака (Япония) - 3 326...

16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 085...

28 (28). Дарья Касаткина (Россия) - 2 180...

32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 920...

33 (37). Екатерина Александрова (Россия) - 1 881...

42 (42). Людмила Самсонова (Россия) - 1 551...

68 (68). Анастасия Потапова (Россия) - 985...

81 (80). Варвара Грачева (Россия) - 880...

87 (85). Вера Звонарева (Россия) - 849.