Карацев впервые в карьере вошел в число 20 лучших в рейтинге ATP

ТАСС, 25 октября. Россиянин Аслан Карацев, в воскресенье одержавший победу на турнире "ВТБ Кубок Кремля" в Москве, впервые в карьере вошел в число 20 лучших в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организациии.