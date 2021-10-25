Карацев впервые в карьере вошел в число 20 лучших в рейтинге ATP

ТАСС, 25 октября. Россиянин Аслан Карацев, в воскресенье одержавший победу на турнире "ВТБ Кубок Кремля" в Москве, впервые в карьере вошел в число 20 лучших в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организациии.
Карацев переместился с 22-го на 19-е место. Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович, вторым идет россиянин Даниил Медведев, третьим - грек Стефанос Циципас. Россиянин Андрей Рублев сохранил шестую строчку. Полуфиналист Кубка Кремля россиянин Карен Хачанов поднялся на одну позицию и занимает 30-е место.
Рейтинг ATP от 25 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 430 очков;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 630;
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 7 930;
4 (4). Александр Зверев (Германия) - 6 680;
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 5 635;
6 (6). Андрей Рублев (Россия) - 5 560;
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) - 4 688;
8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) - 3 615;
9 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3 405;
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) - 3 378...
19 (22). Аслан Карацев (Россия) - 2 392...
30 (31). Карен Хачанов (Россия) - 1 696.