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ATP

Карацев впервые в карьере вошел в число 20 лучших в рейтинге ATP

Аслан Карацев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Аслан Карацев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 25 октября. Россиянин Аслан Карацев, в воскресенье одержавший победу на турнире "ВТБ Кубок Кремля" в Москве, впервые в карьере вошел в число 20 лучших в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организациии.

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Карацев переместился с 22-го на 19-е место. Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович, вторым идет россиянин Даниил Медведев, третьим - грек Стефанос Циципас. Россиянин Андрей Рублев сохранил шестую строчку. Полуфиналист Кубка Кремля россиянин Карен Хачанов поднялся на одну позицию и занимает 30-е место.

Рейтинг ATP от 25 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 430 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 630;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 7 930;

4 (4). Александр Зверев (Германия) - 6 680;

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 5 635;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) - 5 560;

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) - 4 688;

8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) - 3 615;

9 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3 405;

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) - 3 378...

19 (22). Аслан Карацев (Россия) - 2 392...

30 (31). Карен Хачанов (Россия) - 1 696.

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