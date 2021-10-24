Все выше и выше. Кубок Кремля по теннису завершился победой Карацева

После победы, общаясь с журналистами, Карацев был невозмутим и признался, что лишь в концовке финальной встречи немного занервничал. "В финале чувствовал себя спокойно по игре, и только в конце немного были нервы", - признался он.

Россиянин в третий раз в текущем сезоне дошел до финала турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в его активе теперь два титула. Карацеву 28 лет, он занимает 22-е место в рейтинге ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной.

Еще в прошлом сезоне Карацев был далеко за первой сотней рейтинга. После победы на Кубке Кремля он войдет в первую двадцатку. При этом теннисист заявил, что сделает все для попадания на Итоговый турнир в Турин. "Я поставил цель по ходу сезона попасть в топ-20 рейтинга и рад, что достиг ее. Знал об этом еще в полуфинале, но победой закрепился. Быть в десятке - тоже цель, но пока думаю, как попасть в Турин. Буду всеми силами цепляться, буду играть все турниры", - сказал Карацев.

В третий раз подряд победителем Кубка Кремля в мужском одиночном разряде становится российский теннисист, в 2018 году трофей выиграл Карен Хачанов, в 2019-м - Андрей Рублев, в 2020-м турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Карацев - десятый представитель России, который выигрывал Кубок Кремля.

Обидное поражение Александровой

Российским теннисистам мог удастся своеобразный дубль, но в финале женского одиночного турнира Екатерина Александрова проиграла эстонке Анетт Контавейт - 6:4, 4:6, 5:7. При этом во втором сете Александрова вела со счетом 4:0, но проиграла шесть геймов подряд. В третьей партии она выигрывала 5:4 и подавала на матч, однако упустила возможность выиграть, Контавейт впервые в карьере стала победительницей Кубка Кремля.

Общаясь с журналистами, Александрова назвала поражение в финале болезненным. "Неплохой был матч, но, конечно, обидно проигрывать в финале, ведя 4:0 во втором сете и подавать на матч в третьем. Но в какой-то момент соперница начала играть практически без ошибок, я не успела за этим моментом", - сказала Александрова.