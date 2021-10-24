Все выше и выше. Кубок Кремля по теннису завершился победой Карацева

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Победой российского теннисиста Аслана Карацева завершился "ВТБ Кубок Кремля". В решающем матче Карацев, ставший главным открытием в теннисном сезоне, в двух сетах справился с хорватом Марином Чиличем - 6:2, 6:4.
После победы, общаясь с журналистами, Карацев был невозмутим и признался, что лишь в концовке финальной встречи немного занервничал. "В финале чувствовал себя спокойно по игре, и только в конце немного были нервы", - признался он.
Россиянин в третий раз в текущем сезоне дошел до финала турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в его активе теперь два титула. Карацеву 28 лет, он занимает 22-е место в рейтинге ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной.
Еще в прошлом сезоне Карацев был далеко за первой сотней рейтинга. После победы на Кубке Кремля он войдет в первую двадцатку. При этом теннисист заявил, что сделает все для попадания на Итоговый турнир в Турин. "Я поставил цель по ходу сезона попасть в топ-20 рейтинга и рад, что достиг ее. Знал об этом еще в полуфинале, но победой закрепился. Быть в десятке - тоже цель, но пока думаю, как попасть в Турин. Буду всеми силами цепляться, буду играть все турниры", - сказал Карацев.
В третий раз подряд победителем Кубка Кремля в мужском одиночном разряде становится российский теннисист, в 2018 году трофей выиграл Карен Хачанов, в 2019-м - Андрей Рублев, в 2020-м турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Карацев - десятый представитель России, который выигрывал Кубок Кремля.
Обидное поражение Александровой
Российским теннисистам мог удастся своеобразный дубль, но в финале женского одиночного турнира Екатерина Александрова проиграла эстонке Анетт Контавейт - 6:4, 4:6, 5:7. При этом во втором сете Александрова вела со счетом 4:0, но проиграла шесть геймов подряд. В третьей партии она выигрывала 5:4 и подавала на матч, однако упустила возможность выиграть, Контавейт впервые в карьере стала победительницей Кубка Кремля.
Общаясь с журналистами, Александрова назвала поражение в финале болезненным. "Неплохой был матч, но, конечно, обидно проигрывать в финале, ведя 4:0 во втором сете и подавать на матч в третьем. Но в какой-то момент соперница начала играть практически без ошибок, я не успела за этим моментом", - сказала Александрова.
"Сегодня было весьма болезненное поражение, но драматизировать я не буду. Через пару дней я буду в порядке. В целом неделя получилась удачная, и большой плюс, что в каждом матче я играла для себя хорошо", - добавила теннисистка.
Как ранее рассказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, за пару дней до финала Александрова всерьез думала сняться с розыгрыша Кубка Кремля из-за травмы живота. Но помог китайский врач. "Ей показалось, что у нее серьезная травма косых мышц живота, но мы отвезли ее к моему китайскому доктору, и он иглоукалыванием за 20 минут поставил ее на ноги", - рассказал Тарпищев.
Александровой 26 лет, она занимает 37-ю строчку в рейтинге WTA, на ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она четыре раза доходила до третьего раунда соревнований. "Напомню, что еще до "Ролан Гаррос" она была первой ракеткой страны, - сказал Тарпищев. - Поэтому не удивительно, что в Москве она выступила неплохо".
В женском парном разряде Кубок Кремля выиграли чешка Катерина Синякова и представительница Латвии Елена Остапенко, а у мужчин - финский теннисист Харри Хелиоваара и представитель Нидерландов Матве Мидделкоп.
Ажиотаж высокий, посещаемость ограничена
Кубок Кремля проходил во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Общий призовой фонд турнира составил $1,345 млн. Не исключено, что и в следующем году турнир пройдет в этой локации. "Если договоримся с владельцами, то можем и следующий Кубок Кремля провести во Дворце Винер-Усмановой. Будем обсуждать, - сказал Тарпищев ТАСС. - Надо понимать, что у них свои мероприятия, это мешает нам. Надо, чтобы не совпадали даты с нами, как в этом году, тогда реально".
Также глава ФТР рассказал, что из-за вынужденных ограничений по посещаемости - лишь 30 процентов от вместимости зала - турнир не смогли посетить все желающие. Ажиотаж был как всегда высокий. "Ограничение посещаемости - это проблема, конечно, меня лично буквально "разорвали" с просьбами о билетах. Но нарушать установленные правила нельзя, - сказал Тарпищев. - Финансовые потери еще надо будет считать, но понятно, что надо исходить из посещаемости. В последний турнир до пандемии было порядка 67 тысяч посетителей за неделю, в этом году примерно на 50 тысяч меньше".