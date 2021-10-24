Теннисистка Александрова назвала болезненным поражение в финале Кубка Кремля

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Поражение в финале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" было довольно болезненным для россиянки Екатерины Александровой. Об этом она заявила журналистам.

Александрова проиграла эстонке Анетт Контавейт в финале турнира со счетом 6:4, 4:6, 5:7. Во втором сете Александрова вела со счетом 4:0, но после проиграла семь геймов подряд, в третьей партии она выигрывала 5:4 и подавала на матч, однако проиграла свою подачу.

"Неплохой был матч, но, конечно, обидно проигрывать в финале, ведя 4:0 во втором сете, и подавать на матч в третьем. Но в какой-то момент соперница начала играть практически без ошибок, я не успела за этим моментом", - сказала Александрова.

"Сегодня было весьма болезненное поражение, но драматизировать я не буду. Через пару дней я буду в порядке. В целом неделя получилась удачная, и большой плюс, что в каждом матче я играла для себя хорошо", - добавила теннисистка.

Кубок Кремля проходит во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Завершатся соревнования 24 октября финалами в одиночном и парном разрядах среди мужчин. Призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.