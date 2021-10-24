Теннисистка Контавейт обыграла Александрову и стала победительницей Кубка Кремля

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова проиграла эстонке Анетт Контавейт в финале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Соревнования проходят в Москве.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:5 в пользу эстонки, которая была посеяна на турнире под девятым номером. Во втором сете Александрова вела со счетом 4:0, но после проиграла семь геймов подряд, в третьей партии она выигрывала 5:4 и подавала на матч, однако уступила свою подачу. Контавейт впервые в карьере стала победительницей Кубка Кремля. Эстонка в пятый раз в сезоне дошла до финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету три победы в 2021 году.

Александровой 26 лет, она занимает 37-ю строчку в рейтинге WTA, на ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она четыре раза доходила до третьего раунда соревнований.

Контавейт 25 лет, она занимает 20-е место в мировом рейтинге и имеет в активе четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема лучшим результатом эстонки является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2020 году.

Кубок Кремля проходит во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Завершатся соревнования 24 октября финалами в одиночном и парном разрядах среди мужчин. Призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.