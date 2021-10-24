Карацев заявил, что хочет попасть в первую десятку рейтинга ATP и на Итоговый турнир

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Аслан Карацев надеется попасть в первую десятку мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и отобраться на Итоговый турнир в Турине в конце этого сезона. Об этом спортсмен заявил журналистам.

В воскресенье Карацев победил хорвата Марина Чилича в финале турнира "ВТБ Кубок Кремля" со счетом 6:2, 6:4. На следующей неделе российский теннисист войдет в мировую двадцатку.

"Я поставил цель по ходу сезона попасть в топ-20 рейтинга и рад, что достиг ее. Знал об этом еще в полуфинале, но победой закрепился. Быть в десятке - тоже цель, но пока думаю, как попасть в Турин. Буду всеми силами цепляться, буду играть все турниры", - сказал Карацев.

"В финале [Кубка Кремля] чувствовал себя спокойно по игре, и только в конце немного были нервы", - добавил теннисист.

Карацеву 28 лет, он занимает 22-е место в рейтинге ATP, на его счету два титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной.