Карацев обыграл Чилича и стал победителем Кубка Кремля

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Карацева, который был посеян на турнире под вторым номером. Карацев в третий раз в текущем сезоне дошел до финала турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в его активе теперь два титула. В третий раз подряд победителем Кубка Кремля в мужском одиночном разряде становится российский теннисист, в 2018 году трофей выиграл Карен Хачанов, в 2019-м - Андрей Рублев, в 2020-м турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Карацеву 28 лет, он занимает 22-е место в рейтинге ATP, на его счету два титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной.

Чиличу 33 года, он занимает 41-е место в рейтинге ATP, на его счету 19 титулов под эгидой организации, в том числе два Кубка Кремля (2014, 2015). В активе хорватского теннисиста победа на US Open в 2014 году, выход в финалы Уимблдона (2017) и Australian Open (2018). Также он является серебряным призером Олимпиады в Токио в парном разряде.

Кубок Кремля проходил с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Общий призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.