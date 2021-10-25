Колледжи смогут получить гранты на развитие кластеров по программе "Профессионалитет"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российские колледжи смогут получить гранты на развитие образовательно-производственных кластеров в рамках программы "Профессионалитет", которая направлена на сокращение сроков обучения для рабочих профессий и специальностей. Соответствующий проект постановления подготовлен Минпросвещения и опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В рамках проекта в регионах РФ предлагается создать образовательно-производственные центры (кластеры), которые будут представлять собой интеграцию учебных заведений и предприятий реального сектора экономики.

"Получатель гранта - участник центра, определенный программой деятельности центра, являющийся государственной образовательной организацией, реализующей программы среднего профессионального образования, или автономной некоммерческой организацией, созданной при участии субъекта Российской Федерации и организаций, действующих в реальном секторе экономики, который претендует на получение гранта или в отношении которого принято решение о предоставлении гранта", - говорится в проекте.

Запуск программы "Профессионалитет" планируется с 1 сентября 2022 года. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года предполагается выделить около 30 млрд рублей, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В 2022 году ожидается участие в проекте предприятий, относящихся к восьми отраслям экономики: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, легкая промышленность, химическая и фармацевтическая отрасль. Первые 150 тыс. студентов приступят к обучению по новой программе с 1 сентября 2022 года.

К 2024 году в стране предполагается создать 210 кластеров, которые объединят колледжи и предприятия по отраслевому принципу, сообщалось ранее в Telegram-канале правительства. В Минпросвещения отмечали, что эти структуры будут курировать и координировать всю систему среднего профессионального образования (СПО) по закрепленной за ними отрасли в субъекте.