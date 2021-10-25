Кипр изменил эпидемический статус пяти стран

НИКОСИЯ, 25 октября. /ТАСС/. Власти Республики Кипр внесли изменения в эпидемический статус пяти государств, оставив Россию в красной зоне. Об этом свидетельствует новый недельный реестр деления стран на эпидемические категории, который в понедельник опубликовало кипрское министерство здравоохранения и который вступит в силу с четверга.

Согласно этому реестру, статус четырех стран понижается. Лихтенштейн с 28 октября покинет наивысшую, зеленую категорию, откуда невакцинированные пассажиры могут приезжать на Кипр без необходимости прохождения тестов на коронавирус, и переместится в оранжевую, для которой требуется один анализ, пройденный в стране вылета не ранее чем за трое суток до отправки авиарейса. Еще три страны - Польша, Нидерланды и Исландия - перейдут из оранжевой зоны в красную, где от непривитых граждан требуются уже два теста, один из которых нужно проходить в аэропорту страны прилета.

Кроме того, статус одной страны с четверга будет повышен: Республика Корея сменит красную категорию на оранжевую.

В период с 28 октября по 3 ноября в зеленой зоне будут находиться восемь стран, в оранжевой - 20, в красной - 34. Все остальные государства включены в серую зону, откуда на Кипр можно приезжать только по специальному разрешению с условием последующего пребывания на двухнедельном карантине. Однако его можно сократить до одной недели, если сдать по ее истечении за свой счет тест на коронавирус, который покажет отрицательный результат.

Все изменения в классификации стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) власти острова производят на основании решений Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а остальных государств - в соответствии с оценкой, вынесенной отделом эпидемического мониторинга кипрского Минздрава.