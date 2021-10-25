Финляндия по вопросу признания "Спутника V" ждет итогов экспертиз EMA и ВОЗ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Финляндия ожидает результатов исследований Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросу признания российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в понедельник ТАСС советник по вопросам прессы финского посольства в Москве Танели Добровольски.

"Этим вопросом занимаются профильные ведомства Финляндии. Сейчас идут два процесса по исследованию "Спутника", их проводят ЕМА и ВОЗ. И пока что наши ведомства ожидают результатов этих двух проверок", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах признания вакцины на национальном уровне в Финляндии.

Ранее в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё сообщили, что 29 октября он встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят двусторонние и международные вопросы, информировали там.

По словам Добровольски, повестка переговоров лидеров двух стран еще не разработана. Дипломат не исключил, что вопрос возобновления туристических потоков тоже может быть затронут на встрече лидеров, однако "решения об открытии или закрытии границы принимаются в основном правительством Финляндии, исходя из рекомендаций профильных ведомств".

Между странами уже возобновлены авиаперевозки, однако въезд туристов из РФ в Финляндию пока невозможен.