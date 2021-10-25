Ниинистё встретится с Путиным в Москве 29 октября

ХЕЛЬСИНКИ, 25 октября. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё 29 октября встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным, они обсудят двусторонние и международные вопросы. Об этом сообщила в понедельник канцелярия финского лидера.

"Ниинистё 29 октября совершит рабочий визит в Россию и встретится с президентом Путиным в Москве. Президенты проведут официальные переговоры в Кремле. В дополнение к финско-российским отношениям на повестке будут региональные и международные вопросы", - говорится в сообщении.

В канцелярии напомнили, что в последний раз президенты проводили встречу в августе 2019 года в Финляндии.

17 сентября Путин и Ниинистё провели телефонный разговор, во время которого обсуждали сотрудничество двух стран, ситуацию в Афганистане и некоторые другие международные вопросы. Тогда, как сообщала пресс-служба Кремля, президенты условились о дальнейших личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях.