МО Белоруссии: Брюссель игнорирует исторические параллели

Белорусский министр обороны Виктор Хренин отметил, что политические элиты нескольких западных государств, уверовавшие в собственную исключительность и превосходство, отказываются признать объективный факт завершения своего доминирования, наступления новой исторической эпохи

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Евросоюз вновь выбирает курс на тотальную милитаризацию, не замечая исторических параллелей и отказываясь от высоких социальных стандартов жизни собственных граждан. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

По его словам, сегодня политические элиты нескольких западных государств, уверовавшие в собственную исключительность и превосходство, отказываются признать объективный факт завершения своего доминирования, наступления новой исторической эпохи. "Всеми силами пытаясь сохранить паразитическую модель глобализации, которая является калькой с их колониального прошлого, западные страны используют широкий арсенал нелегитимных инструментов: от политического и экономического диктата до разжигания межэтнических конфликтов и военных интервенций. Но попытки подчинить глобальное большинство своим интересам бьют по ним самим, по их внутренней стабильности на фоне нарастающего системного кризиса и в политике, и в экономике", - сказал глава Минобороны на международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

"Что касается самого европейского общества, отмечу, что насаждение десятилетиями идеологии либерального гуманизма фактически привело современную европейскую цивилизацию к нравственной деградации и бездуховности, что очень важно для нацизма, который опирается на падение нравов, низкий уровень культуры, образованности и стереотипность мышления масс", - констатировал Хренин, подчеркнув, что Европа вновь возвращается, по сути дела, к идеологии неонацизма. "Учитывая, что исторически весь трагизм на континенте шел от западноевропейских государств, подобные тенденции воспринимаются не иначе, как предвестники начала очередной большой беды, которая представляет собой серьезный вызов региональной безопасности и стабильности", - предупредил министр.

В условиях, когда фактически не осталось работающих международно-правовых инструментов, формирующих гарантии в сфере военной безопасности и противодействия геноциду, Хренин видит необходимым поиск новых подходов к решению текущих проблем, прежде всего, снижения градуса военных приготовлений и создания работающих механизмов обеспечения глобальной безопасности. По его мнению, вектор движения всеобщей безопасности могут задать авторитетные международные организации, как, например, Шанхайская организация сотрудничества, "которая вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия в регионе".

"Сегодня, когда весь мир проходит через воронку системного геополитического кризиса и глобальной напряженности, как никогда важно объединить усилия всех прогрессивных сил человечества по противодействию распространения самых антигуманных практик реваншистских устремлений европейской партии войны. Ведь только вместе, сообща, как это не единожды уже было в мировой истории, мы можем предотвратить новую мировую катастрофу", - призвал глава Минобороны.