Главе Минстроя России присвоили звание заслуженного строителя РФ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин удостоен почетного звания "Заслуженный строитель РФ". Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Файзуллин в 1985 году окончил Казанский инженерно-строительный институт (ныне Казанский государственный архитектурно-строительный университет) по специальности "промышленное и гражданское строительство". В разные годы работал инженером и руководителем различных организаций. В 2010-2020 годах был министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана - главным архитектором республики, затем стал первым замминистра в федеральном Минстрое и возглавил ведомство в ноябре 2020 года.

Тем же указом президент РФ за большой вклад в реализацию инвестпроекта по строительству Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени директора департамента строительства правительства РФ Максима Степанова, а также Ильнура Диярова - руководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина.

Этим же указом глава государства наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени президента группы "Синара" Дмитрия Пумпянского за большой вклад в развитие отечественного транспортного машиностроения и многолетнюю добросовестную работу.