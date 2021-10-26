СК считает, что отец Жданова незаконно выделил квартиру в НАО местному депутату

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Следователи считают, что Юрий Жданов - отец экс-директора ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова, будучи чиновником в Ненецком автономном округе (НАО), подделал документы при проведении заседания жилищной комиссии и выделил квартиру ценой в 2,5 млн рублей местному депутату Юлии Ветровой, которой она не полагалась. Копию обвинительного заключения предоставил ТАСС адвокат Жданова Владимир Воронин.

Как следует из обвинительного заключения, у Юрия Жданова, который был зампредом жилищной комиссии в рабочем поселке Искателей, "возник преступный умысел, направленный на незаконное отчуждение жилого помещения <…> в пользу депутата Искательского поселкового совета Ветровой Ю. А., являющейся также постоянным членом жилищной комиссии администрации муниципального образования".

В документе также отмечается, что следователь считает, что Жданов состоял с Ветровой и ее матерью "в близких и дружеских отношениях". Следствие считает, что в 2019 году Жданов, зная о том, что Ветрова незаконно включена в списки граждан, имеющих право на получение жилья, провел заседание жилищной комиссии при отсутствии самой Ветровой и еще двух членов комиссии и подписал протокол о решении выделить квартиру.

Затем, по данным СК, вышестоящие чиновники местной администрации, на основании данного протокола выделили Ветровой и ее сыну квартиру площадью более 50 квадратных метров и стоимостью более 2,5 млн рублей. В документе отмечается, что чиновники не были осведомлены о намерениях Жданова. Таким образом, по версии следствия, Юрий Жданов совершил служебный подлог и мошенничество в особо крупном размере.

Юрии Жданов в ходе судебного заседания, которое началось в Нарьян-Марском городском суде, не признал свою вину, сообщил ТАСС Владимир Воронин.

"Свою вину Юрий Павлович не признает", - сказал собеседник агентства.

Об уголовном деле

Жданову предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").

Юрий Жданов был арестован в Ростове-на-Дону 27 марта. Из Ростова-на-Дону Жданова этапировали в Архангельск, где находятся органы предварительного расследования, которые занимаются данным делом. 19 июля Нарьян-Марский городской суд продлил арест Жданову до 12 ноября 2021 года.

Ранее Иван Жданов на своей странице в Facebook сообщил об обысках и аресте своего отца Юрия. По его словам, дело возбуждено по событиям, произошедшим в то время, когда его отец работал заместителем главы в поселке Искателей в Ненецком округе. Жданов отметил, что его отец "рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию". Сам Бывший директор ФБК Иван Жданов объявлен в международный розыск по делу о неисполнении решения суда.