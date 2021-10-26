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Супруг бывшей японской принцессы Мако извинился за скандал, сопровождавший их помолвку

Кэй Комуро заявил, что делает все необходимое для того, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию вокруг финансовой проблемы, возникшей между его матерью и ее бывшим женихом

ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/. Кэй Комуро, который стал супругом бывшей японской принцессы Мако, извинился за скандал, сопровождавший их помолвку. Об этом он заявил на специальной пресс-конференции по случаю официальной регистрации брака, состоявшейся во вторник.

"Хотел бы принести глубочайшие извинения за все неудобства, которые вызвал в связи с нашей свадьбой. За это время произошло многое, но благодаря поддерживавшим нас людям я смог сохранить веру в то, что хочу вместе с Мако идти по жизни. И за это я выражаю сердечную благодарность", - отметил он. Комуро подчеркнул, что сделает все необходимое для того, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию вокруг финансовой проблемы, возникшей между его матерью и ее бывшим женихом.

Бывшая принцесса Мако, которая теперь официально именуется Мако Комуро, также присутствовала на встрече с прессой. Она подчеркнула, что все действия, предпринимаемые ее супругом после того, как разгорелся скандал, они обдумывали совместно. "К примеру, ситуация с мамой Кэя и ее бывшим женихом разрешалась в том направлении, в котором попросила я", - рассказала она. Бывшая принцесса также выразила сожаление, что в СМИ появлялось много некорректной и неправдивой информации вокруг их отношений.

После своих заявлений по случаю вступления в брак Мако и Комуро покинули место проведения пресс-конференции, а допущенным до мероприятия журналистам предоставили письменные ответы на пять заранее заготовленных вопросов. Такой формат выбран, чтобы оградить молодоженов от дополнительного стресса, обусловленного многочисленными публикациями в прессе о возможных финансовых проблемах семьи Комуро. Часть японского общества, если изучать публикации в соцсетях, негативно относится к этому браку. Его не одобрял отец Мако, который не скрывал мнения о том, что выбор дочери не вызвал понимания у большинства населения страны.

Свадьба первоначально намечалась на ноябрь 2018 года, однако была отложена. Причиной отсрочки стали сообщения о финансовых спорах матери жениха с ее бывшим другом, требующим вернуть ему 4 млн иен (около $35 тыс.), которые были выделены в том числе на учебу Комуро. Этот финансовый спор не урегулирован, что накладывает негативный отпечаток на бракосочетание и эмоциональное состояние молодоженов.

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