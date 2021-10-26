Супруг бывшей японской принцессы Мако извинился за скандал, сопровождавший их помолвку

ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/. Кэй Комуро, который стал супругом бывшей японской принцессы Мако, извинился за скандал, сопровождавший их помолвку. Об этом он заявил на специальной пресс-конференции по случаю официальной регистрации брака, состоявшейся во вторник.

"Хотел бы принести глубочайшие извинения за все неудобства, которые вызвал в связи с нашей свадьбой. За это время произошло многое, но благодаря поддерживавшим нас людям я смог сохранить веру в то, что хочу вместе с Мако идти по жизни. И за это я выражаю сердечную благодарность", - отметил он. Комуро подчеркнул, что сделает все необходимое для того, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию вокруг финансовой проблемы, возникшей между его матерью и ее бывшим женихом.

Бывшая принцесса Мако, которая теперь официально именуется Мако Комуро, также присутствовала на встрече с прессой. Она подчеркнула, что все действия, предпринимаемые ее супругом после того, как разгорелся скандал, они обдумывали совместно. "К примеру, ситуация с мамой Кэя и ее бывшим женихом разрешалась в том направлении, в котором попросила я", - рассказала она. Бывшая принцесса также выразила сожаление, что в СМИ появлялось много некорректной и неправдивой информации вокруг их отношений.

После своих заявлений по случаю вступления в брак Мако и Комуро покинули место проведения пресс-конференции, а допущенным до мероприятия журналистам предоставили письменные ответы на пять заранее заготовленных вопросов. Такой формат выбран, чтобы оградить молодоженов от дополнительного стресса, обусловленного многочисленными публикациями в прессе о возможных финансовых проблемах семьи Комуро. Часть японского общества, если изучать публикации в соцсетях, негативно относится к этому браку. Его не одобрял отец Мако, который не скрывал мнения о том, что выбор дочери не вызвал понимания у большинства населения страны.

Свадьба первоначально намечалась на ноябрь 2018 года, однако была отложена. Причиной отсрочки стали сообщения о финансовых спорах матери жениха с ее бывшим другом, требующим вернуть ему 4 млн иен (около $35 тыс.), которые были выделены в том числе на учебу Комуро. Этот финансовый спор не урегулирован, что накладывает негативный отпечаток на бракосочетание и эмоциональное состояние молодоженов.