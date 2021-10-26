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Пандемия COVID-19

Минпросвещения сообщило, что ситуация с коронавирусом в школах России стабильна

В 50 школах в 21 субъекте РФ сохраняются карантинные меры

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией в российских школах остается стабильной, сообщается во вторник в Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена".

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"Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной: по состоянию на 25 октября, количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально - 0,13%", - говорится в сообщении.

Как следует из представленных материалов, в 50 школах в 21 субъекте РФ сохраняются карантинные меры в связи с распространением коронавируса.

Ранее Минпросвещения рекомендовало регионам организовать в школах каникулы с 30 октября по 7 ноября.

Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ о нерабочих днях, которые вводятся на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября включительно.

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