В Москве расширили пилот по новой технологии лечения коронавируса

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Пилот по использованию новой технологии лечения коронавируса на ранней стадии для пациентов из групп повышенного риска, состояние которых не требует госпитализации, расширили в Москве. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Наибольшую угрозу COVID-19 представляет для людей, имеющих серьезные хронические заболевания. Чтобы помочь им легче перенести болезнь, мы расширяем пилот по использованию новой технологии ведения заболевших из групп повышенного риска, состояние которых не требует госпитализации. Мы создали сеть из пяти специализированных дневных стационаров и разработали алгоритм ведения пациентов от момента выявления заболевания, диагностики, лечения с использованием моноклональных антител до окончательного выздоровления", - сказала Ракова.

По ее словам, такой дневной стационар и аналогичный алгоритм ведения и лечения препаратами моноклональных антител были впервые созданы в Москве в июне этого года. Первыми возможность воспользоваться новой технологией получили беременные с высоким риском развития тяжелого течения COVID-19. С начала запуска проекта наблюдение и лечение прошли 192 женщины. Применение препаратов показало высокую эффективность: нежелательных явлений зарегистрировано не было, также была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток. Теперь получить комплексное лечение по новой технологии смогут и ковидные пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями.

В городской клинической больнице №52 наблюдаться будут те, кто получает гормональную и иммуносупрессивную терапию, больные с первичным и вторичным иммунодефицитом, проходящие химиотерапевтическое лечение пациенты с онкогематологическими заболеваниями, пациенты на гемодиализе, а также после трансплантации. Такой же центр на базе городской клинической больницы №40 будет наблюдать пациентов с онкогематологическими заболеваниями, а впоследствии и с онкологическими. Пациенты с инсулинозависимым диабетом первого и второго типа являются самой распространенной группой хронических больных, подверженных риску тяжелого течения коронавируса и его осложнений. Они будут распределены между двумя центрами при ГКБ №52 и ГКБ №40.

"Еще три дневных стационара, созданных при КТ-центрах, будут обеспечивать ведение пациентов с кардиологическими заболеваниями, например, с постинфарктным кардиосклерозом, тяжелой сердечной недостаточностью, инфарктом миокарда в анамнезе, а также пациентов при инсулинозависимом диабете второго типа в сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями или повышенным индексом массы тела. Они будут работать по адресам: Диагностический центр № 5 филиал 5, диагностический центр № 3, поликлиника № 209", - перечислила Ракова.

Она добавила, что врачи дневных стационаров свяжутся с пациентом, пригласят его для дополнительного обследования и предложат получить лечение новыми противовирусными препаратами с моноклональными антителами, которые однократно вводятся в организм внутривенно через капельницу. Они действуют аналогично антителам, которые вырабатывает для борьбы с инфекцией иммунная система. Такое лечение помогает организму быстрее бороться с COVID-19, когда свои собственные антитела только начинают вырабатываться.

О лечении

Для проведения терапии бригада скорой доставит пациента в один из пяти специально созданных дневных стационаров. Перед терапией моноклональными антителами ему, в зависимости от показаний по сопутствующему заболеванию, проведут дополнительные инструментальные и лабораторные исследования, такие как КТ, ЭКГ, общий и биохимический анализ крови. Это поможет оценить состояние и риски развития осложнений. Профильный специалист по основному заболеванию также проведет осмотр, а при необходимости даст рекомендации по корректировке лечения основного заболевания и выдаст с собой лекарства.

После получения терапии пациент отправляется домой также на медицинском транспорте. В течение последующих 7-12 дней он будет находиться под дистанционным наблюдением лечащего врача и профильного специалиста.

"Дополнительно таким пациентам на третий и седьмой дни проведут ПЦР- и ИФА-тестирование и биохимический анализ крови. ПЦР покажет, удалось ли побороть инфекцию, а ИФА - наличие антител. В случае отсутствия эффекта терапии, который должен быть заметен уже в первые дни, анализ крови покажет риски дальнейшего развития болезни. Это поможет врачу определить дальнейшую тактику лечения или принять решение о необходимости госпитализации", - пояснила Ракова.