При признании вины по негрубым нарушениям КоАП штраф снизят до 1/3 от минимального размера

"Обратите внимание еще на одну новеллу, которая появилась в последней версии кодекса - это ситуация, при которой, если лицо по существу не возражает против того, что оно действительно правонарушение осуществило, признает свою виновность, и если оно с этим согласно и в дальнейшем не будет оспаривать по существу основания для привлечения к ответственности, то дается возможность по негрубым нарушения установить в таком случае уплату административного штрафа в размере одной трети минимального размера санкции", - сказал он форуме Российского союза промышленников и предпринимателей. Новак отметил, что в дальнейшем оспаривание таких постановлений будет возможно только в случае нарушения процессуальных требований.

Также Новак напомнил, что существенно усилена роль предупреждения. Так, в случае совершения впервые любого негрубого нарушения штраф должен быть заменен на предупреждение. Если за впервые совершенное правонарушение невозможно назначить предупреждение, то размер штрафа не может составлять более половины от суммы минимальной и максимальной границы административного штрафа. Таким образом, лишь за повторное нарушение будет возможность привлекать к максимальному штрафу. К тому же, количество статей КоАП, в которых прямо предусмотрено предупреждение, увеличено более чем в полтора раза.