Наталия Орейро поблагодарила за получение гражданства России

"Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче", - написала Орейро на своей странице в "ВКонтакте".

В июне 2020 года Наталия Орейро в интервью ТАСС сообщила, что оформляет российское гражданство и на тот момент уже подала документы. Она также напомнила, что годом ранее в шутку сообщила о желании стать гражданкой РФ в программе Первого канала "Вечерний Ургант". По словам певицы и актрисы, ведущий Иван Ургант назвал ее "самой русской среди иностранок", на что она тогда парировала, что "[президенту РФ Владимиру] Путину следовало бы дать" ей гражданство. При этом, как признавалась Орейро, получить гражданство РФ является для нее честью.