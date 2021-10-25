От Депардье до Орейро. Случаи приема в гражданство России иностранных деятелей культуры

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство певице и актрисе Наталии Орейро, а также ее сыну.

ТАСС рассказывает о случаях приема в гражданство РФ известных иностранных деятелей культуры.

Фабио Мастранджело

В 2011 году гражданство России получил итальянский дирижер и пианист Фабио Мастранджело. С 2005 года он сотрудничал с театром Санкт-Петербургской консерватории. В настоящее время Фабио Мастранджело является главным дирижером Симфонического оркестра Якутской филармонии. Указ о принятии Мастранджело в российское гражданство не публиковался. Сам дирижер заявлял в интервью "Российской газете", что получил паспорт в октябре 2011 года.

Жерар Депардье

1 января 2013 года Путин своим указом удовлетворил заявление о приеме в гражданство актера Жерара Ксавие Депардье - лауреата Каннского фестиваля (1990), "Золотого глобуса" (1991) и других премий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что получение гражданства "было обусловлено весомым вкладом Депардье в отечественную культуру и кинематограф". В России актеру подарили квартиры в Саранске (Республика Мордовия; там он был зарегистрирован) и Грозном (Чеченская Республика). В августе 2016 года в Саранске был открыт Культурный центр Жерара Депардье. Сам актер преимущественно проживает в Европе.

Теодор Курентзис

16 апреля 2014 года Путин своим указом принял в российское гражданство греческого дирижера Теодора Курентзиса, который с 1994 года обучался в Санкт-Петербургской государственной консерватории, а затем - выступал в России. С 2003 года Теодор Курентзис на протяжении ряда лет сотрудничал с Национальным филармоническим оркестром. В 2011-2019 годы он также занимал пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.

Стивен Сигал

3 ноября 2016 года Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации американского киноактера Стивена Сигала. 25 ноября 2016 года Владимир Путин вручил Сигалу паспорт гражданина России. В 2020 году стал членом российской политической партии "За правду" Захара Прилепина. После ее объединения в 2021 году со "Справедливой Россией" и "Патриотами России" вошел в состав партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" ("Справедливая Россия - За правду").

Джулиан Генри Лоуэнфельд и Андре-Марк Делок-Фурко

12 июня 2019 года Путин предоставил гражданство России американскому юристу и поэту Джулиану Генри Лоуэнфельду, переводчику на английский стихов Александра Пушкина. Тем же указом гражданство было предоставлено внуку мецената Сергея Щукина - французу Андре-Марку Делок-Фурко.

Милош Бикович

24 февраля 2021 года Путин подписал указ о принятии в гражданство России сербского актера Милоша Биковича. Он известен по ролям в российских теле- и кинопроектах: сериалах "Крылья империи" и "Магомаев", фильмах "Солнечный удар", "Лед", "Духлесс-2", "Балканский рубеж", "Холоп" и другие.