Минтруд сообщил, что число занятых в РФ на 400 тыс. превышает допандемический показатель

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Число занятых в России на 400 тыс. превышает допандемический показатель 2019 года. При этом количество официально зарегистрированных безработных в настоящее время сократилось ниже 835 тыс. человек, заявила в среду замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

"Ситуация на рынке труда в целом у нас стабилизировалась и вернулась к допандемическим значениям. Хотела отметить, что уровень общей безработицы на август у нас составил 4,4%, а численность занятых превышает на 400 тыс. тот допандемический показатель 2019 года, к которому у нас было поручение президента его достичь, и составляет сейчас 72,3 млн человек. На регистрационном учете в центрах занятости в качестве безработных у нас, по состоянию на вчерашний день, находятся менее 835 тыс. человек", - сказала она на заседании комитета Госдумы по молодежной политике.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что численность официально зарегистрированных безработных в РФ снизилась на 2,8 млн человек по сравнению с сентябрем 2020 года.