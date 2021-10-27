Садовничий назвал место МГУ в репутационном рейтинге THE признанием активности вуза в мире

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Позиция Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в репутационном рейтинге университетов World Reputation Rankings по версии британского журнала Times Higher Education (THE), где вуз занял 38-ю строчку, являются признанием его активной международной деятельности на академическом, образовательном и межгосударственном уровнях. Такое мнение в среду выразил ректор МГУ Виктор Садовничий.

МГУ имени М. В. Ломоносова занял 38-ю строчку в репутационном рейтинге THE, который был представлен 27 октября. "Высокие позиции МГУ в глобальном репутационном рейтинге, его вхождение в топ-40 ведущих вузов мира является признанием его активной международной деятельности как на академическом, образовательном, так и межгосударственном уровне", - приводятся в сообщении пресс-службы вуза слова Садовничего.

По его словам, вуз активно развивает свое представительство за рубежом. Так, начинается третий учебный год в совместном российско-китайском Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне, работают центры МГУ в Иране, Китае, Ливане, Италии, Словении, на Кубе, развиваются филиалы в Казахстане, Азербайджане, Армении, Таджикистане, Узбекистане.

Кроме того, МГУ - один из активных участников международных научных проектов MegaScience, таких как коллаборации LIGO, CERN, ITER.

"МГУ в настоящее время перестраивает свою научно-образовательную политику, концентрируя беспрецедентные ресурсы на развитии недавно созданных междисциплинарных научно-образовательных школ (НОШ), соответствующих приоритетам стратегии научно-технологического развития страны. В их работу уже сегодня включены десятки факультетов, сотни научных сотрудников, тысячи молодых ученых и студентов. Результаты каждой из НОШ будут напрямую влиять на успех университета в целом, в том числе на его значимость для авторов международных рейтингов", - отметил ректор.

THE World Reputation Rankings- ежегодный рейтинг университетов с лучшей репутацией, выпускаемый журналом Times Higher Education. Его составляют на основе закрытого опроса академического сообщества, который переведен на 15 языков мира. В этом году в нем участвовало свыше 10 000 авторитетных ученых из 138 стран. По результатам опроса издание ежегодно ранжирует вузы и публикует списки самых авторитетных.