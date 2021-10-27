Отопительный сезон начался в Сочи

СОЧИ, 27 октября. /ТАСС/. В Сочи начался отопительный сезон, к 30 октября теплом будут обеспечены все районы курорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в среду.

"Соответствующее распоряжение подписал глава города Алексей Копайгородский. Полностью система теплоснабжения запустится к 30 октября", - говорится в сообщении.

Планово-профилактический ремонт проведен на всех 78 котельнях курорта, завершены работы по подготовке к зиме 21 насосной станции и 17 центральных тепловых пунктов.

Всего в городе 1600 многоквартирных домов подключены к центральному теплоснабжению, но первоначально тепло подается в предгорные районы курорта.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон начнется в городе 15 ноября, но из-за похолодания сроки решили сдвинуть.