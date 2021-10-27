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Пассажиры вернувшегося в Каир рейса вылетят в Москву в 17:00

Власти Египта начали расследование по факту возвращения самолета авиакомпании EgyptAir в Каир через 20 минут после взлета

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Власти Египта начали расследование по факту возвращения самолета авиакомпании EgyptAir в Каир через 20 минут после взлета. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в международном аэропорту египетской столицы.

"По запросу пилота открыто расследование для выяснения причин возвращения рейса MS 729, следовавшего из Каира в Москву", - сообщил он.

Не улетевшие утром пассажиры готовятся к вылету в РФ на предоставленном им компанией другом самолете в 16:00 (17:00 мск), следует из информации на табло аэропорта и подтверждается следующими этим рейсом россиянами.

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