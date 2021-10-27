Дом, где Марадона провел первые годы жизни, объявили историческим памятником

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 октября. /ТАСС/. Правительство Аргентины присвоило статус исторического памятника дому, где провел первые годы жизни экс-футболист Диего Марадона. Соответствующий указ был опубликован в среду в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".

"Объявить местом, имеющим историческую ценность для страны, родной дом Диего Армандо Марадоны, расположенный на улице Асамор 523 <...> в городе Вилья-Фиорито", - говорится в документе.

Как говорится в указе решение было принято в связи с тем, что "огромное влияние легендарного футболиста на культуру Аргентины выходит за рамки его спортивных заслуг и делает его в свете недавней смерти одним из самых узнаваемых символов идентичности" аргентинцев.

В документе отмечается, что в этом же доме, расположенном в провинции Буэнос-Айрес, родились братья и сестры Марадоны. Кроме того, рядом с зданием находились семь футбольных площадок, "где Диего Армандо Марадона начал формироваться как футболист в детстве".

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Аргентинская прокуратура проводит расследование о возможной халатности со стороны врачей Марадоны.