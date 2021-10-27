В РПЦ назвали нового детского омбудсмена самоотверженным и честным человеком

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Назначение Марии Львовой-Беловой уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка приветствовали в Русской православной церкви, там отметили ее профессиональные и личные качества, а также то, что она сама является многодетной матерью, воспитывающей родных и приемных детей.

"Знаю ее как человека кристальной честности, самоотверженного, абсолютно преданного служению людям и - что чрезвычайно важно - неравнодушного. Как человека, обладающего большим и разнообразным опытом: она успела поработать и "на земле", и в кабинете - на разных уровнях и на государственной службе, и в общественной сфере", - написал в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимодействию Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Председатель Синодального отдела по благотворительности Московского патриархата епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) отметил, что Львову-Белову хорошо знают в социальном секторе и в церкви, ценят ее опыт организации социальных проектов для особенных детей, а также личные качества.

"Мы очень рады, что защищать права детей будет многодетная мама, которая знает интересы и проблемы детей, у которой есть кровные и приемные дети <...>. Я лично знаю Марию Львову-Белову как человека очень доброго, умного и очень талантливого, у нее творческий подход к решению многих проблем. При этом она человек молодой, энергичный и очень мужественный, она умеет отстаивать права детей, бороться за них, знает о проблемах социальной сферы изнутри", - сказал епископ, слова которого приводят в пресс-службе отдела.

Как сообщалось, в среду президент России Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на сайте Кремля. Бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее была избрана депутатом Госдумы восьмого созыва, в нижней палате парламента она занимает пост вице-спикера, курирующего в том числе социальные вопросы.