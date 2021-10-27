Пензенские власти заявили, что проекты Львовой-Беловой стали значимыми для всей страны

ПЕНЗА, 27 октября. /ТАСС/. Уроженка Пензенской области Мария Львова-Белова, которую в среду президент Владимир Путин назначил уполномоченным по правам ребенка в РФ, реализовала в регионе проекты, которые стали значимыми для всей страны. Такое мнение высказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

"Давно знаю и очень уважаю Марию Алексеевну за то, что она взяла на свои хрупкие плечи одно из самых сложных направлений общественной деятельности в регионе - поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Восхищаюсь тем, что за короткий период времени она реализовала в Пензенской области три сложнейших проекта для социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья: "Квартал Луи", "Дом Вероники" и арт-поместье "Новые берега", но на этом не остановилась и решилась на более сложные задачи. "Новые берега" сейчас стали пилотной площадкой федерального проекта. Мария продолжает развивать его", - написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем аккаунте в Instagram, пожелав Львовой-Беловой удачи на новом посту.

Проекты Львовой-Беловой в регионе

"Квартал Луи" представляет собой социальный центр, где инвалиды проживают коммуной и готовятся к самостоятельной жизни, "Дом Вероники" является пансионом сопровождаемого проживания для молодых людей с тяжелыми формами инвалидности. В 2019 году в селе под Богословкой были открыты первые дома арт-поместья "Новые берега", которое предназначено для проживания молодых людей с инвалидностью и реализации ими социально значимых и творческих проектов.

Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова, Львова-Белова начинала заниматься благотворительной деятельностью в регионе вместе с Анной Кузнецовой, которую сменила на должности детского омбудсмена. "Вместе с Анной Кузнецовой она была одним из создателей благотворительного фонда "Благовест". Затем Анна Кузнецова создала благотворительный фонд "Покров", а Мария Алексеевна продолжила работать в "Благовесте", затем она взялась за крупные проекты по организации помощи молодым людям, которые имеют инвалидность", - отметила собеседница агентства.

Она описала Львову-Белову как активного, целеустремленного и настойчивого человека. "Она доказала своей собственной работой, своими проектами, своей убежденностью, что она способна выполнять те задачи, которые стоят перед уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации", - добавила Столярова.

Спикер Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин считает, что Львова-Белова заслужила назначение благодаря своей работе с детьми. "Она сама многодетная мама и проявляет заботу о детях, в том числе с ограниченными возможностями. Она очень грамотная, активная, и самое главное - у нее высокий уровень профессионализма в воплощении проектов. Я считаю, что она будет достойно представлять Пензенскую область и, конечно, достойно выполнять то поручение, которое дал ей президент", - сказал Лидин.

С 2020 года Львова-Белова представляла Пензенскую область в Совете Федерации и в должности сенатора активно взаимодействовала с властями региона прежде всего по поддержке детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. "Мы вместе участвовали в реализации проекта "Новые берега", который сегодня является визитной карточкой не только Пензенской области, но, думаю, и Российской Федерации. Это проект, который заслужил самую высокую оценку, внимание и поддержку со стороны органов государственной власти", - добавил Лидин.