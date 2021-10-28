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В Афганистане после захвата власти талибами зафиксировали 30 нападений на журналистов

Около 90% всех инцидентов было совершено силами, связанными с талибами, отметил председатель Национального союза журналистов республики Масрур Лотфи

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Более 30 случаев применения насилия в отношении журналистов зафиксировано в Афганистане с момента захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Кабуле председатель Национального союза журналистов Афганистана Масрур Лотфи.

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"В последние дни мы провели подробный анализ относительно положения журналистов в стране. Нами выявлено более 30 случаев насилия в отношении наших коллег с момента установления новой власти в Афганистане. Порядка 90% всех инцидентов было совершено силами, связанными с талибами", - приводит его слова телеканал TOLOnews.

Особое внимание Лотфи уделил положению сотрудниц афганских СМИ, многие из которых были отстранены от своих должностей руководством "Талибана". Кроме того, журналисты и корреспонденты очень часто сталкиваются с нехваткой информации или полным отсутствием доступа к ней из-за ограничений, установленных радикалами.

Между тем назначенный талибами пресс-секретарь МВД Афганистана во временном кабмине Саид Хости обещал, что в настоящий момент радикальное движение предпринимает усилия по обеспечению безопасности журналистов. "При разборе отдельных инцидентов власти "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства) установили личности преступников и задержали их за оскорбительные действия в отношении сотрудников СМИ", - подчеркнул представитель министерства внутренних дел.

Ранее профсоюз афганских журналистов сообщал, что за два месяца в стране закрылись более 70% СМИ, в основном из-за экономических трудностей и введенных "Талибаном" ограничений на доступ к информации.

В связи с происходящим Национальный союз журналистов Афганистана уже неоднократно призывал международные организации незамедлительно принять меры для решения имеющихся проблем, поскольку в противном случае "в стране может вскоре наступить конец свободе прессы и другим человеческим и гражданским свободам".

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