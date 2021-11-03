Оскорбления в Сети: стиль онлайн-общения или нарушение закона?

Нет, не любое высказывание может быть отнесено к сведениям, порочащим честь и достоинство. Например, критические высказывания о научной работе, творческой деятельности или в иных сферах, где подразумевается оценка третьих лиц, являются законными, так как ст. 29 Конституции гарантирует каждому свободу мысли и слова.

Основания для подачи иска:

факт распространения ответчиком сведений об истце;

порочащий характер этих сведений;

несоответствие их действительности.

Если одно из этих обстоятельств не подтверждается в ходе судебного заседания, суд должен отказать в удовлетворении исковых требований.

Факт распространения — публикация в Сети, печати, ТВ и радио, а также заявление в ходе публичного выступления.

Порочащими можно назвать сведения с утверждением о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица.

Не соответствующие действительности сведения — утверждения о фактах или событиях, которых не было в то время, к которому относится оспариваемый контент.

Не могут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный порядок.