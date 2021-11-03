Оскорбления в Сети: стиль онлайн-общения или нарушение закона?

Впервые в России истец выиграл дело о моральном вреде из-за сторис в Instagram. Суд обязал ответчика выставить в Сеть опровержение на сутки и выплатить компенсацию 5 тыс. рублей. Что может считаться оскорблением? Есть ли закон, защищающий гражданина в Сети? Мы поговорили с экспертами в этой области и разобрались, что можно сделать, если сообщения в интернете порочат вашу честь и достоинство.
Защищает ли меня закон от оскорблений в интернете?
Да. У каждого человека есть право на возмещение морального вреда, есть право пожаловаться на оскорбление. В Гражданском кодексе есть статья 152 "Защита чести, достоинства и деловой репутации".
На ее основании можно потребовать удалить, опровергнуть порочащую информацию и претендовать на возмещение ущерба.
Что может быть доказательством?
Доказательством может быть любой документ, в том числе и скриншот поста в Сети. Но есть риск, что автор может удалить публикацию.
Заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Роман Янковский говорит о том, что можно себя обезопасить рядом вариантов. "Можно заскринить и заверить наличие поста в тот и иной момент времени у нотариуса. Процедура проводится как удаленно, так и офлайн. Этого будет достаточно, чтобы потом подать иск".
Также существуют косвенные доказательства. "Можно поднять кеш Google и "Яндекса", посмотреть интернет-архив, но все же нотариальное заверение содержания сайта — самый юридически грамотный вариант. Иногда бывают случаи, когда вторая сторона не возражает против контента, который истец считает оскорбительным".
Оскорблением я могу считать все, что мне не нравится?
Нет, не любое высказывание может быть отнесено к сведениям, порочащим честь и достоинство. Например, критические высказывания о научной работе, творческой деятельности или в иных сферах, где подразумевается оценка третьих лиц, являются законными, так как ст. 29 Конституции гарантирует каждому свободу мысли и слова.
Основания для подачи иска:
- факт распространения ответчиком сведений об истце;
- порочащий характер этих сведений;
- несоответствие их действительности.
Если одно из этих обстоятельств не подтверждается в ходе судебного заседания, суд должен отказать в удовлетворении исковых требований.
Факт распространения — публикация в Сети, печати, ТВ и радио, а также заявление в ходе публичного выступления.
Порочащими можно назвать сведения с утверждением о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица.
Не соответствующие действительности сведения — утверждения о фактах или событиях, которых не было в то время, к которому относится оспариваемый контент.
Не могут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный порядок.
Кто определяет, оскорбительного характера сообщение или нет?
Для этого привлекают экспертов-лингвистов, которые с помощью академических источников проводят анализ материала на предмет бранных, неприличных и других слов.
"Неприличная форма — это языковые единицы, их пять, и их производные, которые относятся к нецензурной лексике, — они содержат информацию о половых органах и половом акте. Принято, что неприличная форма разрушает самое ценное, что есть у человека, — его интимную жизнь. Поэтому определить ее в принципе не вызывает трудностей, — объясняет Александр Третьяков, ректор Института судебных экспертиз и криминалистики. — Чего нельзя сказать о языковых единицах с оскорбительным характером, если он не выражен в неприличной форме. Для него важен контекст, в котором употреблено слово/выражение, а также адресность. Гильдия экспертов-лингвистов составила список слов, которые в определенном контексте могут носить оскорбительный характер для конкретного лица. Он состоит не только из нецензурных слов, но и из бранных, вульгарных — например, расист, палач, жулик, свинья и т.д.".
Какое наказание грозит за это?
Статья 152 ГК РФ предоставляет гражданину право вместе с опровержением требовать возмещение убытков и морального вреда. Компенсацию обычно определяет суд, учитывая характер, содержание публикации и степень распространения недостоверных сведений.
"Штрафы для частных лиц обычно небольшие, потому что наша правовая система не считает оскорбление чем-то травмирующим человека. Можно вспомнить токсичный интернет нулевых, где оскорбление были способом общения. По нынешним меркам это неподобающее поведение, и сегодня люди указывают свои данные при регистрации. В то время никому бы в голову не пришло судиться за то, что тебя оскорбили на форуме. Это считалось стилем общения, характерным для интернета. Поэтому сейчас очень сложно будет убедить судью, что моральный ущерб составляет больше нескольких тысяч рублей", — объясняет юрист Роман Янковский.
Судиться за слова — больше похоже на сценарий фильма. Как часто адвокаты берутся за такие дела?
Иски о защите чести и достоинства за контент абсолютно рядовое явление, говорит Роман Янковский. Речь идет о тысячах случаев в год блокировок по этому основанию. Но все же чаще судятся из-за угрозы деловой репутации.
"Это стоит денег и сил. Нужно получить решение суда, написать иск, заплатить юристу. Максимум, что вы от этого получите, — компенсация в несколько тысяч рублей юридических затрат и немного за моральный ущерб. Это не тот объем, ради которого люди готовы тратить время и деньги. Юридически это возможно, но обычно этим пользуются те, для кого ставки выше", — отмечает Янковский.