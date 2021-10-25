Истец впервые в России выиграл дело о моральном вреде из-за публикации сторис в Instagram

ТАСС, 25 октября. Мужчина впервые в российской юридической практике выиграл дело о моральном вреде из-за публикации сторис в Instagram. Суд обязал его бывшую супругу разместить опровержение в своем аккаунте в социальной сети и не удалять его в течение суток, а также выплатить мужчине 5 тыс. рублей, сообщила в понедельник в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"Впервые в российской практике истец выиграл дело о моральном вреде из-за публикации сторис в Instagram, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, семейная пара развелась в 2019 году. Инициатором расставания стала жена, а в феврале 2020 года женщина записала и разместила в Instagram сторис о том, как бывший муж пытается выселить ее и детей из квартиры, отобрать машину, уклоняется от уплаты алиментов, а раньше жил за ее счет, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад, не делил расходы на содержание няни.

При этом ее бывший муж сначала решил не реагировать на это, но, когда на ложные и слишком эмоциональные ролики стали обращать внимание общие друзья и родственники, он подал иск на опровержение сведений, порочащих честь и достоинство, где потребовал записать опровержение и не удалять его в течение года, а также возместить моральный вред в размере 30 тыс. рублей. "Районный суд Тюмени не поддержал мужчину, и он обратился с апелляционной жалобой в вышестоящую инстанцию, подтвердив свою порядочность справками о доходах, банковскими чеками по уплате алиментов и оплате ипотеки, услуг образовательного учреждения для детей. Коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отменила решение районного суда и частично удовлетворила требования истца", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что суд обязал супругу разместить опровержение в Instagram и не удалять его в течение суток, а также выплатить бывшему мужу 5 тыс. рублей.