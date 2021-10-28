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Всероссийская перепись населения
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Во Всероссийской переписи населения уже приняли участие 64 млн человек

Более четверти россиян прошли Всероссийскую перепись населения онлайн

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Примерно 44% россиян (64 млн человек) приняли участие во Всероссийской переписи населения, сообщил глава Росстата Павел Малков в четверг.

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"Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, и на сегодняшний день переписались 64 млн человек. Это примерно 44% населения, идем в графике", - сказал он на заседании правительства РФ.

Волгоградская область лидирует среди регионов РФ по числу принявших участие во Всероссийской переписи населения жителей. "Наибольшее количество жителей переписалось в Волгоградской области - уже три четвертых населения. Дальше идут Мордовия, Тульская область, Тува, Москва, Курганская область, Чеченская Республика. Это все наши лидеры", - сказал Малков.

Более четверти россиян прошли Всероссийскую перепись населения онлайн, сообщил глава Росстата.

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