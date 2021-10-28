Рошаль настаивает на наличии ошибок в деле калининградских врачей о смерти младенца

"Мы считаем, что это дело неправильно оценено. Доктор не виноват. Мы считаем, что судебно-медицинская экспертиза была проведена с большими ошибками. Мы полагаем, что заключение под стражу врача-неонатолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич наносит огромный ущерб жителям Калининградской области и перинатальному центру, где сейчас не хватает 30% неонатологов, при этом один из лучших заключен под стражу, - приводит его слова пресс-служба медпалаты. - <...> Мы будем защищать врача дальше. А сегодня, как я уже предлагал в деле врача [Елены] Мисюриной (была осуждена на 2 года лишения свободы по уголовному делу из-за смерти пациента, приговор был отменен - прим. ТАСС), я снова предлагаю - отпустите врача из-под стражи".

Московский областной суд 4 октября отправил под стражу и. о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич сроком до 3 января 2022 года. 27 октября первый апелляционный суд в Москве отклонил жалобу защиты на арест калининградских врачей.