В Якутии окажут помощь пострадавшим в результате пожара в многоквартирном доме

ТАСС, 29 октября. Власти Якутии окажут помощь пострадавшим в результате пожара, произошедшем в многоквартирном доме в Верхневилюйске. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

В ночь на 29 октября произошел пожар в двухэтажном 16-квартирном доме на ул. Ленина в селе Верхневилюйск. Погибли два человека, трое детей пострадали, они находятся в больнице.

"По поручению главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева в Верхневилюйск вылетел премьер республики Андрей Тарасенко, и.о. министра здравоохранения Лена Афанасьева и бригада врачей из пяти человек. Пострадавшим будет оказана помощь", - сообщили в пресс-службе.

По данным региональной прокуратуры, предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрических устройств. По факту ЧП начата проверка.

Площадь пожара составила 12 кв. м, наблюдался открытый огонь в квартире. В тушении были задействованы 15 человек, три единицы техники.