Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Якутии

ТАСС, 29 октября. Два человека погибли, трое несовершеннолетних достивили в медучреждение в результате пожара в двухэтажном многоквартирном доме в селе Верхневилюйск в Якутии, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Сегодня в 03:25 (21:25 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме на ул. Ленина в с. Верхневилюйск Верхневилюйского района. <…> В результате пожара погиб молодой человек 1999 года рождения, женщина скончалась, не приходя в сознание, трое детей находятся в больнице", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 12 кв. м, наблюдался открытый огонь в квартире. В тушении пожара было задействовано 15 человек и три единицы техники. Устанавливаются причины пожара и виновное лицо.