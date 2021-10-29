В Оренбургской области число ежедневно вакцинируемых от коронавируса выросло в 10 раз

ОРЕНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в Оренбургской области возросли в конце октября в 10 раз по сравнению с сентябрем, ежедневно прививку делают более 10 тыс. человек. Об этом сообщила в пятницу вице-губернатор - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram.

"За последние две недели мы видим резкий рост вакцинации против коронавирусной инфекции. Мы всю прошлую неделю и на этой неделе прививали 10-12 тыс. человек в день. Это почти в 8-10 раз больше, чем цифры сентября, и в 6-7 раз выше [показателей] начала октября", - сказала она.

Савинова отметила, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Оренбургской области будут работать прививочные кабинеты во всех поликлиниках, а также пункты вакцинации в торговых центрах. По данным министерства здравоохранения региона на пятницу, в регионе сделали прививку 757 383 человека, это более 38% от общего числа жителей области.

Власти Оренбургской области по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Первый компонент вакцины необходимо ввести до 1 ноября. Это касается работников бюджетных учреждениях культуры, спорта, социальных служб, МФЦ. Также обязательная вакцинация затронет сферу услуг - общепит, банки, отделения почты и сферы развлечения.