В Иркутской области открывают дополнительные пункты вакцинации от коронавируса

ИРКУТСК, 29 октября. /ТАСС/. Дополнительные пункты вакцинации разворачивают в Иркутской области в связи с увеличением темпов иммунизации и объявлением нерабочих дней, которые жители могут использовать для того, чтобы сделать прививку. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"Накануне в регион поступило 17,5 тыс. доз препаратов. Таким образом, запас вакцины от COVID-19 составляет 206 тыс. доз. После постановления главного государственного санитарного врача Иркутской области об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан запись на прививки резко возросла. В связи с этим Минздравом Иркутской области принято решение об организации дополнительных прививочных пунктов", - говорится в сообщении.

С 1 по 7 ноября мобильные пункты вакцинации будут работать в Иркутске, Усолье-Сибирском и Шелехове. На период нерабочих дней в выставочном центре "Сибэкспоцентр" в Иркутске, где развернут прививочный пункт, увеличат количество прививочных кабинетов. Дополнительный пункт с 3 ноября откроют в торговом центре "Иркутский". Для студентов в первые дни ноября организуют выездную вакцинацию - их будут прививать в вузах.

По данным регионального оперштаба на 29 октября, в Иркутской области подтверждено 121 254 случая заражения коронавирусом. Прирост заболевших за последние сутки составил 478 человек. В больницах находятся 4 805 пациентов. За время пандемии в регионе выздоровели 106 628 человек, умерли 5 447. Привиты 746 783 жителя, из них оба этапа вакцинации прошли 587 781, или более 58% от плана. После того, как 15 октября вакцинацию объявили обязательной для нескольких категорий граждан, темпы иммунизации выросли с 2-3 тыс. привитых человек в день до 11 тыс.

В Иркутской области дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Школьники в этот период будут на каникулах, детские сады - работать в режиме дежурных групп. С 30 октября вводится система QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов и крупных непродовольственных магазинов. Также будет приостановлена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров.