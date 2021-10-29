В Хакасии более 3,5 тыс. пожилых жителей получат выплаты за вакцинацию от COVID-19

ТАСС, 29 октября. Более 3,5 тыс. жителей Хакасии старше 60 лет получат выплаты за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении республиканского Минтруда со ссылкой на главу ведомства Владимира Чебодаева.

Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал распоряжение о единовременной материальной помощи гражданам старше 60 лет, которые сделали прививку в период с 11 октября по 1 ноября 2021 года. Размер единовременной выплаты составит 500 рублей.

"На сегодня мы получили списки на 3 650 граждан в возрасте 60+, вакцинированных от новой коронавирусной инфекции в период с 11 по 28 октября. Выплаты из республиканского бюджета на общую сумму 1 825 000 рублей будут зачислены на счета граждан. Отмечу, что уже сегодня выплаты получат 1 900 человек на сумму 950 000 рублей", - цитируется в сообщении Чебодаев.

На 29 октября 2021 года общее количество привитых от COVID-19 в Хакасии составляет 196 тыс. 696. Завершили вакцинацию 158 тыс. 250 человек.

О ситуации в республике

В среду в республике были внесены изменения в постановление правительства по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С 28 по 7 ноября в регионе закрыты заведения общепита, кроме организаций, работающих навынос, торговые организации, за исключением продаж товаров первой необходимости и аптек, закрыты организации сферы услуг, спортивные, развлекательные и культурные объекты. Приостановлена работа общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске.

Для лиц старше 60 лет введена обязательная самоизоляция. Все граждане, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно, не должны покидать свои дома с 22:00 до 06:00, за исключением случаев покупки продуктов, следованием за медицинской помощью или к одиноким родственникам, прогулок с детьми и выгула домашних животных (но не далее, чем 300 метров от дома) и занятий спортом.

По данным федерального оперативного штаба, в республике выявлено 43,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 35,4 тыс. пациентов, умерли 1,3 тыс. человек.