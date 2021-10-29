Темпы вакцинации в Нижегородской области выросли в пять раз за месяц

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 октября. /ТАСС/. Темпы вакцинации в Нижегородской области выросли на 26% с момента объявления нерабочих дней, или в пять раз за последний месяц, сообщил в пятницу губернатор региона Глеб Никитин в эфире телеканала "Россия-24" .

"По сравнению с прошлой неделей, которая тоже была рекордной, где-то 26% роста с момента объявления нерабочих дней. Если говорить про самые низкие темпы вакцинации, которые были в конце сентября-начале октября, то рост - в пять шесть раз. Сейчас первым компонентом 15-16 тыс. вакцинируются, были моменты, когда 3-4 тыс. в сутки", - сказал Никитин.

Он добавил, что после объявления режима нерабочих дней в Нижегородской области ситуацию с заболеваемостью коронавирусом удалось стабилизировать.

"С момента введения нерабочих дней, с 25 октября, мы наблюдаем как рост темпов вакцинации, так и стабилизацию по госпитализации. То есть стабилизация темпов роста заболеваемости", - сказал Никитин.

Глава региона отметил, что последние четыре дня не растут темпы госпитализации. В области на данный момент развернуто около 9,5 тыс. коек, из них свободно 18%. При этом число выписок растет на 5-6% в сутки, то есть освобождение коечного фонда превышает загрузку, добавил губернатор.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 29 октября в Нижегородской области выявлено более 189,6 тыс. случаев заражения. Медики вылечили более 170,2 тыс. пациентов, еще более 7,6 тыс. человек умерли.