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В Белоруссии сообщили о попытке литовских силовиков выдворить из страны 37 граждан Ирака

В Государственном пограничном комитете республики, ссылаясь на слова беженцев, сообщили, что литовские силовики "забрали у них деньги, паспорта и мобильные телефоны, били дубинками по ногам и электрошокерами в область шеи"

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил о попытке литовских силовиков вытеснить к белорусской границе 37 беженцев из Ирака.

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"Вчера, 28 октября, литовские силовики доставили со своей территории и вытеснили к границе группу граждан Ирака. По словам иностранцев, литовские правоохранители обнаружили их в лесу - всего в группе было 37 беженцев", - отмечается в сообщении белорусского погранкомитета, опубликованном в пятницу в его Telegram-канале.

В ГПК, ссылаясь на слова беженцев, проинформировали, что литовские силовики "забрали у них деньги, паспорта и мобильные телефоны, били дубинками по ногам и электрошокерами в область шеи". Перед тем, как привезти беженцев к границе, литовские силовики разделили группу на две части, сообщили в комитете. "20 граждан Ирака насильно доставили на линию границы и угрожали застрелить, если встретят их снова в Литве. Судьба остальных беженцев из группы неизвестна", - утверждают в Минске.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за политическую линию по поддержке белорусской оппозиции.

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