Лауреат Нобелевской премии мира Муратов отметит 60-летие

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в субботу отмечает 60-летие.

Накануне юбиляр рассказал ТАСС, как изменилась его жизнь после известия о присуждении Нобелевки, о планах распределения премии - "вплоть до рубля", а также о том, как встретит свой День рождения.

Работа кипит

По словам Дмитрия Андреевича, после решения Нобелевского комитета работы прибавилось и у него, у всей редакции "Новой газеты". "Прошло 20 дней, и за эти 20 дней я понял, что это просто очень большая работа. Я каждый день получаю десятки писем о незаконных приговорах, о том, что нет инвалидной коляски, нет лекарств, болеет ребенок, безобразие в больницах. В общем - у нас люди, наши сограждане, воспринимают эту премию сейчас как своеобразную инстанцию, которая может в чем-то помочь разобраться и чему-то содействовать, - поделился он, отвечая на вопрос о своем новом статусе. - И началась такая работа! Я этого не ожидал, но уже сейчас редакция мне в этом сильно помогает".

Муратов уточнил, что денежная составляющая премии поступит после 10 декабря, но уже сейчас редколлегия газеты понимает, кому распределить эти деньги. "Конкретные суммы - вплоть до рубля - будут распределены тогда, когда мы поймем, какая сумма будет на специально открытом счете", - отметил он.

Деньги, по его словам, будут распределены в фонды "Круг добра", который создан в том числе для детей со СМА; "Подари жизнь", с которым газета сотрудничает уже два десятка лет; детский хоспис "Дом с маяком" и первый московский хоспис "Вера", а также пойдут на премию независимым журналистам "Камертон" имени Анны Политковской и в Фонд медицинской помощи работникам СМИ. "Всю сумму мы распределили, так что меня грабить бессмысленно", - заметил главред.

В ближайшее время Муратов не планирует масштабных активностей, связанных с премией. "Мне достаточно тех гор писем, с которыми надо разбираться в инстанциях, помогать, кого-то соединять с врачами. Кроме того, по просьбе организаторов, до 10 декабря в каких-то крупных мероприятиях мне не очень рекомендовано участвовать, чтобы нормально выступить на церемонии", - сказал он, отметив, что собирается лично присутствовать на награждении в Осло.

Вопрос президенту об иноагентах

Дмитрий Муратов во время заседания дискуссионного клуба "Валдай" задал вопрос президенту России Владимиру Путину о законе об иноагентах, в частности, он обратил внимание, что решения о внесении в реестр принимаются без участия суда. Муратов считает очень важным, что в ответ Путин пообещал, что основания для включения в списки иноагентов будут вновь проанализированы.

"На "Валдае" вопрос об иноагентах я задал президенту страны. Президент саркастично на это дело ответил, но что важно: он сказал, что, действительно, изменения нужно изучить, посмотреть. Посмотрим, как это будет сделано, мы готовы работать. Потому что, понимаете, президент же упомянул на "Валдае", что того же Бердяева выслали на философском пароходе. Теперь у нас, знаете, такой "журналистский самолет", - сказал собеседник ТАСС.

На вопрос, собирается ли он поднимать другие глобальные пласты, журналист ответил: "Из глобального уже хватит и этого. Куда ж еще?"

Празднование будет скромным

Говоря о планах на сам юбилей, Муратов сообщил, что большой сбор гостей пришлось отменить из-за нерабочих дней. "Мы хотели отметить всей редакцией - у нас как раз накопилось несколько дней рождения. Хотели все вместе отметить. И всякие наши любимые артисты хотели к нам в гости завалиться. Но локдаун. Пришлось отменить, потому что людей опасности подвергать совсем не хочется. Но вот в редакции дежурная бригада по рюмке-то выпьет. А может - и по две", - сказал он.

Отвечая на вопрос, какое пожелания хотел бы услышать в первую очередь, Муратов сказал: "Главное пожелание, которое я бы хотел услышать - "не облажаться!".

Из биографии

Дмитрий Андреевич Муратов родился 30 октября 1961 года Куйбышеве (ныне Самара). В 1983 году окончил филологический факультет Куйбышевского государственного университета (впоследствии Самарский государственный университет, ныне в составе Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева).

В 1993 году вместе с несколькими другими бывшими сотрудниками "Комсомольской правды" участвовал в создании "Новой ежедневной газеты". В 1993-1994 гг. являлся членом ее редколлегии, заместителем главного редактора Сергея Кожеурова. В конце 1994 г. - начале 1995 г. был специальным корреспондентом издания в зоне боевых действий на территории Чеченской Республики.

В феврале 1995 года стал главным редактором "Новой газеты" (обновленное название "Новой ежедневной газеты"), занимал эту должность до ноября 2017 года. В 2017-2019 гг. возглавлял редакционный совет "Новой газеты" (главным редактором в этот период был Сергей Кожеуров).

С ноября 2019 года Муратов вновь занимает должность главного редактора "Новой газеты".