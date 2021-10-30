Введенные из-за коронавируса блокпосты начали работать на въездах в Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Все семь блокпостов, на которых будут проверять въезжающих в Севастополь и выезжающих из него, начали в полночь работу на ведущих в город трассах.

"В 00:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) начинают работу все посты на автомобильных трассах на въездах в Севастополь. До конца суток 7 ноября они будут работать круглосуточно", - сказала ТАСС представитель правительства.

Кроме того, открывается пропускной пункт на железнодорожном вокзале (через него в город прибывают пассажиры поездов дальнего следования и электричек), он будет работать согласно расписанию железнодорожного транспорта. К работе на пунктах пропуска будут привлекаться более 200 человек в сутки: сотрудники МВД, казаки и дружинники.

Ранее власти поясняли, что попасть в город можно будет либо при наличии сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном коронавирусе. Однако экстренные случаи (например, рождение ребенка, свадьба, возвращение севастопольца из долгосрочной поездки) будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. Также растет число погибших. Одиннадцатого октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что с 30 октября на въездах в город и железнодорожном вокзале будут действовать блокпосты. Жителям любых других регионов, даже тесно связанных с Севастополем, необходимо предъявить один из двух документов: сертификат о вакцинации или справку о недавно перенесенном коронавирусе. Такие же правила будут действовать для жителей Севастополя, желающих в эти дни выехать за его границы или въехать в город.