В КС сообщили, что могут рассмотреть жалобы на законодательство об иноагентах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России пока не получал жалоб на последние изменения в законодательство об иностранных агентах, однако в случае поступления может рассмотреть их. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя КС Сергей Маврин.

"Если же говорить о последних изменениях законодательства, определяющего статус некоммерческих организаций и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, то соответствующие нормативные положения в Конституционном суде на данный момент не оспаривались. Если такие жалобы поступят, суд в установленном порядке будет решать вопрос о возможности их принятия к рассмотрению", - сказал он.

Он также напомнил, что ранее КС уже рассматривал вопрос о соответствии основному закону страны законодательства, регулирующего статус некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и в 2014 году вынес постановление. "В данном акте суд подчеркнул, что законодательная конструкция некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, не предполагает негативной оценки такой организации со стороны государства, не рассчитана на формирование какого-либо отрицательного отношения к осуществляемой политической деятельности и не может восприниматься как проявление недоверия или желания дискредитировать ее", - отметил собеседник агентства.

По его словам, после этого в КС поступали обращения по вопросам проверок некоммерческих организаций, выполняющих функцию иноагентов. "Однако, с учетом выраженных в указанном постановлении позиций, в принятии такого рода обращений было отказано. В том числе потому, что оценка фактических обстоятельств, на которые чаще всего ссылались заявители применительно к делу, не входит в компетенцию суда", - сказал Маврин.