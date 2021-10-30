Замглавы Минздрава РФ советует ввести запись на прививки от ковида в Нижегородской области

ТАСС, 30 октября. Предварительная запись на вакцинацию от коронавируса необходима в Нижегородской области. Такое мнение высказал заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, который в субботу прибыл в регион.

"Система вакцинации в Нижегородской области имеет резервы для роста, и необходимо наращивать темпы вакцинации, в том числе это зависит и от осознания важности пациентами прививки от коронавируса. Я бы рекомендовал дополнительно использовать формы предварительной записи, чтобы минимизировать риски контакта с ковидными пациентами, и соблюдать текущий эпидемиологический режим", - приводятся слова Глаголева в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на встрече с Глаголевым сообщил, что область обеспечена необходимым объемом вакцин от коронавируса. По его словам, сейчас в регионе более 300 тыс. доз вакцины "Спутник V".

"Вакцина эта есть. И "Спутник Лайт" тоже есть, пока в ограниченном количестве - около 20 тыс. доз на всю область. Нам обещают, что в течение двух недель поставят очередную партию этой вакцины", - привели слова Мелика-Гусейнова в пресс-службе.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявлено 190 428 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 170 866 человек, умер 7 691 пациент с подтвержденной инфекцией.