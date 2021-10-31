Полицейские установили родителей ребенка, оставленного в метро Москвы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Столичные полицейские установили родителей ребенка, которого оставили в метро на станции "Курская". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В настоящее время сотрудниками полиции на Московском метрополитене установлен предполагаемый отец ребенка. Мужчина находится в состоянии опьянения. Также установлена мать несовершеннолетнего, которая вызвана в отдел полиции, после чего ребенок будет передан матери", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на мужчину составлен административный протокол.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мужчина забыл коляску с ребенком и вышел из вагона метро.

Ранее сообщалось, что в воскресенье днем на станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии обнаружен маленький ребенок. Источник в правоохранительных органах пояснил, что ребенку примерно 1,5 года. Прокуратура Москвы по данному факту начала проверку.