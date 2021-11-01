Медведев назвал серьезной проблемой неготовность стран к сотрудничеству в борьбе с ковидом

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев назвал одной из самых серьезных проблем в текущих условиях то, что не все страны готовы к международному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом. Такую позицию он обозначил в своей статье "Шесть уроков одной пандемии", опубликованной в "Российской газете" .

"На ситуацию в мировой экономике влияет множество неэкономических факторов: темпы вакцинации населения, угроза появления новых, более опасных штаммов коронавируса", - перечислил Медведев.

"И особенно сильно [влияют] - факторы политического характера. В том числе такие, как политическая воля к международному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом. Однако далеко не все государства готовы ее проявить. И это сегодня одна из самых серьезных проблем", - подчеркивает он.

По оценке зампреда СБ России, любой кризис неизбежно меняет в мире очень многое, в том числе расстановку сил на международной арене, и "коронакризис" исключением не стал". Медведев отметил, что кризис, вызванный пандемией, уникален прежде всего тем, что перед ним все страны, и экономически мощные, и совсем слабые, оказались, по сути, равны, и все так или иначе пострадали.

Государствам, уточнил зампред Совбеза РФ, пришлось мобилизовать свои ресурсы, а на системы здравоохранения и социальные службы легла серьезнейшая, порой непосильная нагрузка. "Каждая страна была вынуждена в борьбе с эпидемией выбирать меньшее даже не из двух, а из множества зол. При этом и те, кто проявлял в этой работе чудеса эффективности, не были застрахованы от новых вспышек эпидемии", - резюмировал он.