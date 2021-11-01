Медведев считает, что возможность выбора вакцины может побуждать людей привиться от ковида

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден в действенности маркетинговых способов популяризации вакцинации от ковида. По его мнению, высказанному в своей статье "Шесть уроков одной пандемии", опубликованной в "Российской газете" , возможность выбирать между разными видами вакцин может стать побудительным фактором для того, чтобы люди прививались.

"Нельзя сбрасывать со счетов и чисто маркетинговые ходы, пропаганду антиковидных препаратов, возможность выбирать между разными видами вакцин", - отметил Медведев в статье. "И, конечно, важную роль играет здесь международное сотрудничество - как для расширения ассортимента применяемых вакцин, так и при введении всеобщих ковид-паспортов", - считает он.

По его мнению, необходимо увеличить их доступность, чтобы люди могли сделать прививку быстро, бесплатно, в наиболее удобном для них пункте вакцинации.

Замглавы СБ РФ подчеркнул, что особенно остро ситуация с недостаточным темпом вакцинации людей проявилась осенью этого года, когда при 45% коллективном иммунитете в России каждый день стали регистрировать более тысячи смертей от коронавируса. "Чтобы побудить людей вакцинироваться, работодатели используют систему поощрений: отгулы, единоразовые выплаты, удобный индивидуальный график и формат работы. Те же методы "работают" и в масштабах государства, когда люди с сертификатом о вакцинации получают беспрепятственный доступ на публичные мероприятия и в общественные места, могут без ограничений путешествовать, работать или учиться очно, а не на удаленке. Немаловажен в этом смысле и личный пример вакцинации, который подают известные персоны, лидеры общественного мнения вплоть до первых лиц государства", - подытожил Медведев, отметив, что опыт последнего времени и показывает, что всего этого недостаточно для формирования ответственного социального поведения в кризисный период.