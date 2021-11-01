Медведев: законодательство России в плане ковидных ограничений остается весьма либеральным

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российское законодательство в плане регламентирования коронавирусных ограничений и ответственности за их нарушение остается очень либеральным. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Шесть уроков одной пандемии", опубликованной в "Российской газете" .

"Пока законодательство в этой сфере остается в нашей стране весьма либеральным", - отметил он.

Медведев констатировал, что все страны применительно к обязательной вакцинации разделились на три группы: на те, где введена обязательная вакцинация; на те, где введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан; а также на те, где вакцинация остается сугубо добровольной. Россия попала во вторую категорию. "При этом у нас используются правоограничительные меры в отношении невакцинированных лиц, которые состоят в возможности введения запрета на выезд в другие страны, возможности отказа в приеме в образовательные организации и учреждения здравоохранения, возможности отстранения от работы или отказа в приеме на работу, - подчеркнул он. - Вакцинация от коронавируса не включена пока в общий национальный календарь прививок. Не установлена также и уголовная или административная ответственность за неисполнение гражданами обязанности по вакцинации".

В противовес этому, отмечает Медведев в статье, в целом ряде стран, в частности в Таджикистане, Туркменистане, Индонезии, Фиджи, Саудовской Аравии и, с известными оговорками, Италии, и некоторых других государствах введена обязательная вакцинация. В тех же США вводится обязательная вакцинация и обязательное тестирование в организациях со штатом более ста человек. В Европе в ряде государств установлены очень высокие штрафы за отказ вакцинироваться, в Италии - не только штрафы, но и иные меры административного принуждения, а во Франции - даже уголовная ответственность.

"Законность применения обязательной модели вакцинации была подтверждена Европейским судом по правам человека в принятом 08.04.2021 решении по делу "Вавржичка и другие против Чешской Республики", - напомнил Медведев, подчеркнув, что "этим решением были признаны правомерными такие меры принуждения к обязательной вакцинации, как административный штраф и прекращение допуска непривитого ребенка в детский сад, а сама вакцинация признана обязательной и необходимой в демократическом обществе". "В экстренной ситуации ЕСПЧ выступил без типичной для него риторики, фактически принуждая конкретных лиц вакцинироваться. Ведь, когда речь идет о жизни и здоровье миллионов людей, политические игры и злоупотребление своими правами должны быть прекращены", - заключил политик.