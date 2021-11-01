Вопросы об прививках стали самыми популярными на горячей линии о профилактике гриппа в РФ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россияне чаще всего интересовались у специалистов горячей линии Роспотребнадзора противопоказаниями, подготовкой и пунктами прививки от гриппа. Об этом свидетельствуют результаты более чем 68 тысяч консультаций, проведенных с 4 по 15 октября, сообщается на сайте ведомства в понедельник.

"Самыми популярными стали вопросы об иммунизации против гриппа - где сделать прививку, контингенты, подлежащие иммунизации, противопоказания, подготовка к вакцинации, реакции и др., - 14 тыс. обращений, более 9 тыс. вопросов были связаны с введением ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях при осложнении эпидемической обстановки", - говорится в сообщении.

Еще более 8 тыс. обращений было о вакцинах против гриппа, их составе, совместимости с другими вакцинами, производителях, эффективности, наличии в медицинских организациях и столько же вопросов о неспецифической профилактике гриппа и ОРВИ. Эпидемической ситуацией по гриппу и ОРВИ в России и мире интересовались более 7 тыс. россиян, по теме использования медицинских масок было более 6,5 тыс. обращений, о клинике, лабораторной диагностике гриппа и ОРВИ и о получении медицинской помощи спрашивали более 5 тыс. граждан. Более 2,7 тыс. обращений было связано с противовирусными препаратами и их наличием в аптеках.

"Кроме того, граждане интересовались особенностями вакцинации беременных женщин, безопасностью вакцины для новорожденных и детей до трех лет, есть ли риск заболеть в случае отказа от иммунизации, режимом работы передвижных прививочных бригад, организацией допуска детей в организованные коллективы с признаками ОРВИ и гриппа, особенностями работы непривитых лиц в период эпидемического подъема заболеваемости - более 3,1 тыс. обращений", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

За время работы горячей линии в Роспотребнадзор поступило 566 жалоб, в основном они касались введения ограничительных мероприятий в организованных коллективах.