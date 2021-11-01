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Пандемия COVID-19

Приставы в некоторых регионах вновь приостановили выходы к должникам из-за пандемии

Директор ФССП Дмитрий Аристов уточнил, что в 2020 году судебные приставы также приостановили выходы к должникам на дом, в том числе для описи и ареста имущества

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Новый всплеск заболеваний коронавирусной инфекцией заставил приставов вновь приостановить непосредственное посещение должников в ряде регионов. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор ФССП России Дмитрий Аристов.

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В минувшем году судебные приставы приостановили выходы к должникам на дом, в том числе для описи и ареста имущества. "Срок действия таких ограничений по исполнительным производствам истек 1 июля этого года. До конца октября текущего года выходы судебных приставов-исполнителей по месту жительства должников-граждан в целях проверки движимого имущества, наложения на указанное имущество ареста, изъятия и передачи указанного имущества осуществлялись, однако работа проводилась с учетом действующих региональных временных ограничительных мер борьбы с коронавирусом", - сообщил директор ФССП.

"В настоящее время в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации выходы по адресам должников в ряде регионов вновь временно приостановлены до стабилизации ситуации", - добавил он.

Теги
РоссияАристов, Дмитрий ВасильевичПандемия COVID-19
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