Приставы в некоторых регионах вновь приостановили выходы к должникам из-за пандемии

В минувшем году судебные приставы приостановили выходы к должникам на дом, в том числе для описи и ареста имущества. "Срок действия таких ограничений по исполнительным производствам истек 1 июля этого года. До конца октября текущего года выходы судебных приставов-исполнителей по месту жительства должников-граждан в целях проверки движимого имущества, наложения на указанное имущество ареста, изъятия и передачи указанного имущества осуществлялись, однако работа проводилась с учетом действующих региональных временных ограничительных мер борьбы с коронавирусом", - сообщил директор ФССП.

"В настоящее время в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации выходы по адресам должников в ряде регионов вновь временно приостановлены до стабилизации ситуации", - добавил он.