Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

"На протяжении многих лет Федеральная служба судебных приставов вносит весомый вклад в укрепление правосудия в нашей стране, обеспечение конституционных прав граждан. Верность долгу, строгое следование принципам законности и справедливости всегда остаются главными, ключевыми приоритетами вашей работы, ведь своевременное и беспристрастное исполнение судебных решений является одним из важнейших условий укрепления правового государства", - говорится в телеграмме Путина, текст которой опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Особую признательность президент выразил ветеранам ФССП, заложившим традиции службы.

День судебного пристава отмечается в России 1 ноября. Праздник приурочен к изданию императором Александром II 1 ноября 1865 года указа, согласно которому в стране вводились новые судебные уставы и учреждался институт судебных приставов. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2009 году.